Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

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Asgari ücretin 2 bin 324 TL olarak açıklanmasının ardından yaşanan tartışmalar üzerine Bakan Selçuk açıklamada bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi." dedi ve "Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız." ifadelerini kullandı

Türk-İş tarafı, tespit komisyonunun son toplantısının ardından ilan edilen asgari 2 bin 324 TL'lik asgari ücreti "kabul edilemez" bularak masadan kalkmıştı.

Türk-İş Başkanı Atalay, dün yaptığı açıklamada, "2 bin 324 lira bizim beklentilerimizin çok altında. TÜİK'in açıkladığı bir işçinin aylık gıda harcama rakamın bile altında. Açlık sınırına yakın bir rakam. Açıklanan rakamının enflasyonun üzerinde olduğu söyleniyor. İyi de bir de sokakta insanın yaşadığı enflasyon var. Hiçbir şey vermeseler elektrik ve doğal gaza yapılan zam kadar asgari ücreti artırsalardı." demişti.