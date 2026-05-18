        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bakanlık açıkladı! 16 ilde gerçekleşen operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı!

        Bakanlık açıkladı! 16 ilde gerçekleşen operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı!

        İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyada yapılan duyuruda, "16 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı." denildi

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 11:21 Güncelleme:
        16 ilde operasyon: 140 şüpheli
        İçişleri Bakanlığı, 16 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, 16 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 94’ü tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri devam ettiği bildirildi.

        Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 16 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

        Şüphelilere ait yaklaşık 7 milyar 60 milyon TL değerinde 57 adet taşınmaz, 9 adet taşınır ile 235 adet banka hesabına tedbir kararı uygulandı.

        Açıklamanın devamında, "Yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan ve vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine göz açtırmıyor; suç ve suçlularla mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Enflasyonu aşamadı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Baba ile oğlu yola çıktılar... Tünelde trajik son!
        "Dostluk yalanmış"
        Arazi kavgasında vahşet! Yumruk ölümüne yol açtı!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
