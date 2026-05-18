İçişleri Bakanlığı, 16 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 94’ü tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri devam ettiği bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 16 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilere ait yaklaşık 7 milyar 60 milyon TL değerinde 57 adet taşınmaz, 9 adet taşınır ile 235 adet banka hesabına tedbir kararı uygulandı.

Açıklamanın devamında, "Yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan ve vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine göz açtırmıyor; suç ve suçlularla mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.