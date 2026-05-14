        Haberler Gündem Çevre Son dakika: "Basın Emekçileri Hatıra Ormanı" kuruldu: Habertürk ve Show TV için fidan dikildi

        “Basın Emekçileri Hatıra Ormanı” kuruldu: Habertürk ve Show TV için fidan dikildi

        Öz Orman-İş Sendikası tarafından basın emekçileri için Ankara'da hatıra ormanı kuruldu. Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, "Orman işçileri dumanın içinde kaldı, basın mensupları da o dumanın içinden hakikati taşıdı" dedi.

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 14:46 Güncelleme:
        "Basın Emekçileri Hatıra Ormanı" kuruldu

        Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Öz Orman-İş Sendikası tarafından Ankara’da “Medya Çalışanları Fidan Dikim Töreni” düzenlendi. Atatürk Orman Çiftliği’ndeki törende Basın Emekçileri Hatıra Ormanı kuruldu.

        Fidan dikim törenine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan katıldı.

        "BASIN MENSUPLARI MİLLETİN GERÇEĞİ GÖRMESİ İÇİN MÜCADELE VERDİ"

        Törende konuşan Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, basın emekçilerinin orman yangınlarındaki mesaisine değindi. Aslan, “Biz sahada mücadele verirken, basın mensupları milletin gerçeği görmesi için mücadele verdi. Biz dumanın içinde kaldık onlar o dumanın içinden hakikati taşıdılar. İstedik ki bu topraklarda her medya kuruluşunun bir ağacı olsun” ifadelerini kullandı.

        “ORMAN YANGINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLALIM”

        Aslan, yaz aylarında çıkabilecek olası yangınlara karşı vatandaşları da uyardı. “Önümüzde çok sıcak bir yaz geliyor. Kuruyan çalılar, orman yangını riskini artırmaktadır. Orman nefestir, lütfen ormanlık alanlarda çok dikkatli olalım” dedi.

        “FİDANLAR GELECEĞE TAŞINACAK ESER OLACAK”

        Törende konuşan Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman Türk geleneğinde ağaçlandırmanın kadim bir kültüre sahip olduğunu belirtti. “Bu fidanlar geleceğe taşınacak birer eser olacak” dedi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin ise “Bugün burada yalnızca fidan dikmek için bir araya gelmedik. Bugün burada toprağa umut ekiyoruz” ifadelerini kullandı.

        Törenin ardından basın mensupları televizyon ve gazeteler için ayrılan fidanları dikti. Atatürk Orman Çiftliğinde kurulan Hatıra Ormanı’nda Habertürk TV ve Show TV için ayrılan fidanlar da toprakla buluştu.

