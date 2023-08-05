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        Haberler Merak Edilenler Son dakika Benzin - Mazot fiyatları: 5 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar, litresi kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Araç sahipleri dikkat! 5 Ağustos 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

        Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Brent petrol ve döviz kurundan etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeler sorgulanıyor. Son olarak yapılan zam sonrasında güncel fiyatları haberimizde derledik. İşte 5 Ağustos güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 12:25
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        Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yansıdığı akaryakıt fiyatları son olarak zam haberiyle gündeme gelmişti. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde bir araya getirdik. Peki, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam var mı? İşte 5 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

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        BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam beklenmiyor.

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        SON OLARAK MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ!

        Uluslararası akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen yüksek artış vatandaşın cebine de yansıdı. 3 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 1.07 lira zam geldi.

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        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 3 AĞUSTOS 2023

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 36,03 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 36.33 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 15,93 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,08 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 36.39 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 16,38 TL

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        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,44 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL

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        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,56 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.88 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 16,29 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 36,68 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,07 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 16,00 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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