Son dakika Benzin - Mazot fiyatları: 5 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar, litresi kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

Son dakika Benzin - Mazot fiyatları: 5 Ağustos 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar, litresi kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

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Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yansıdığı akaryakıt fiyatları son olarak zam haberiyle gündeme gelmişti. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde bir araya getirdik. Peki, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam var mı? İşte 5 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...