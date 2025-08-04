Beşiktaş'ın Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile karşılaşacak Beşiktaş'ın, rakibini elemesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar, St. Patrick's'i geçerse Astana - Lausanne-Sport eşleşmesinin galibiyle Konferans Ligi'nde lig etabına kalmak için karşılaşacak.
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.
Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunda St. Patrick's'i (İrlanda) geçmesi halinde play-off'ta Astana (Kazakistan) - Lausanne-Sport (İsviçre) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Beşiktaş, St. Patrick's eşleşmesindeki ilk maçını 7 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacak. İkinci maç ise 14 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
PLAY-OFF'LAR 21 VE 28 AĞUSTOS'TA
Konferans Ligi'nde play-off maçları ise 21 Ağustos ve 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Siyah-beyazlılar ilk maçı deplasmanda, ikinci mücadeleyi evinde oynayacak.
Beşiktaş, turu geçmesi halinde adını UEFA Avrupa Konferans Ligi lig etabına yazdıracak.