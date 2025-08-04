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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Beşiktaş'ın Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile karşılaşacak Beşiktaş'ın, rakibini elemesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar, St. Patrick's'i geçerse Astana - Lausanne-Sport eşleşmesinin galibiyle Konferans Ligi'nde lig etabına kalmak için karşılaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 15:20 Güncelleme: 04.08.2025 - 15:54
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        Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu!
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        Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

        Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunda St. Patrick's'i (İrlanda) geçmesi halinde play-off'ta Astana (Kazakistan) - Lausanne-Sport (İsviçre) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

        Beşiktaş, St. Patrick's eşleşmesindeki ilk maçını 7 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacak. İkinci maç ise 14 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

        PLAY-OFF'LAR 21 VE 28 AĞUSTOS'TA

        Konferans Ligi'nde play-off maçları ise 21 Ağustos ve 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Siyah-beyazlılar ilk maçı deplasmanda, ikinci mücadeleyi evinde oynayacak.

        Beşiktaş, turu geçmesi halinde adını UEFA Avrupa Konferans Ligi lig etabına yazdıracak.

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