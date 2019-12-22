Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta sıcak gelişme yaşanıyor! beIN SPORTS'un haberine göre siyah-beyazlıların yönetimi, başkan Ahmet Nur Çebi'nin ofisinde olağanüstü toplanma kararı aldı.
Beşiktaş yönetiminin, derbideki hakem yönetimini görüşmek için toplandığı öne sürüldü.
Siyah-beyazlı cephede maçın hakemi Cüneyt Çakır'a yönelik eleştiriler vardı. Vida'nın pozisyonlarında penaltı bekleyen Beşiktaş'ta kaptanlardan Burak Yılmaz mücadelenin sonlarından oyundan çıkarken dördüncü hakem Alper Ulusoy'a 'Geç sen de oyna' diyerek eleştiride bulunmuştu.
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