Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi!
Beşiktaş, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmen açıkladı.
Giriş: 06 Haziran 2026 - 14:15 Güncelleme:
Beşiktaş, teknik direktörlük için deneyimli İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
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