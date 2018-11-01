Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 6 başlıkta açıklanan vergi indirimleri beyaz eşya sektöründe de uygulanacak. Buna göre beyaz eşyada yüzde 6.7 olarak uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yıl sonuna dek sıfırlanacak.
ÖTV vergi indirimiyle düzenlemenin buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın başta olmak üzere beyaz eşya fiyatlarını da aşağı çekmesi bekleniyor. ÖTV’nin sıfırlanması, beyaz eşyada 2 bin TL’lik bir ürünün fiyatında 134 TL’lik, 3 bin TL’lik üründe 201 TL’lik, 4 bin TL’lik bir üründe 268 TL’lik, 5 bin TL’lik bir üründe 335 TL’lik ve 6 bin TL’lik bir üründe ise 402 TL’lik bir avantaj sağlayacak.
Sektörün bir süredir talep ettiği vergi indiriminin beyaz eşyadaki satışları artırması ve iç talebi canlandırması bekleniyor. Ancak bu yılın ilk 9 ayında iç satışlarda yüzde 16 daralan pazarda, gözler şimdiden sıfırlanan ÖTV’nin kalıcı hale getirilip getirilmeyeceğinde
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Beyaz eşyada ÖTV’nin yılsonuna kadar sıfırlanmasının sektöre olumlu yansıyacağını söyleyen Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Genel Sekreteri Ayşe Keskinkılıç, şunları söyledi:
VERGİ İNDİRİMİ KALICI OLSUN
Derneğin 18 Ekim’de düzenlediği ve sekötrün ilk 9 aylık verilerinin açıklandığı toplantıda konuşan TÜRKBESD Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı da, “Beyaz eşya iç talebi yüzde 16 ve üretim yüzde 2 azalmıştır. Bunun yurt içinde sosyal açılımları da olacak bir istihdam sorunu yaratacağı açıktır. Gelir cephesindeki tüm olumsuzlukların hem üreticiler hem tüketiciler açısından giderilmesi için ÖTV’nin kalıcı olarak kaldırılması gerekmektedir" değerlendirmesini yapmıştı.
Özkadı, şu ifadeleri kullanmıştı: "Beyaz eşya ürünleri özel tüketim konusu değildir. ÖTV’nin kademeli olarak başta enerji verimliliği en yüksek ürünler için sıfırlanması ve kademeli olarak azaltılarak kaldırılması, sektöre kısa vadede can suyu olacak, orta vadede ise sektörün istikrarlı büyümesine katkı sağlayacaktır.”
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