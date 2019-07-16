Kripto para birimleri piyasasında pazartesi günü görülen dalgalı seyirin, ABD Ticaret Bakanı Steven Mnuchin´in dijital varlıklar ve kripto para birimlerine yönelik açıklamalarının ardından yerini artışa bırakmasıyla piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden 87´si yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump´ın kripto para birimleri eleştirisi sonrası dijital varlıklara yönelik üst düzey açıklamalar devam etti. ABD Ticaret Bakanı Steven Mnuchin, ABD´nin finansal sistemi geliştiren ve hizmetlere erişimi artıran "güvenilir yeniliği" desteklediğini fakat dijital varlık hizmeti sağlayıcılarının "gölgelerde çalışmasına" izin vermeyeceğini söyledi.

Mnuchin, Beyaz Saray´da yaptığı açıklamada Bitcoin gibi kripto para birimlerinin "yasal olmayan eylemlerde kullanımına" ilişkin endişelerini dile getirdi ve Facebook´un kripto para birimi Libra´ya dikkat çekerek, bütün projelerin "geleneksel finansal kurumlarla" aynı kurallara uyması gerektiğini söyledi. Mnuchin, yasa yapıcıların Libra projesini desteklemesi için Facebook´un "yapacak çok işi olduğunu" belirtti. Yasa yapıcıların özellikle kişisel gizlilik kapsamında söz konusu dijital para birimine yönelik endişeleri bulunduğunu vurgulayan Mnuchin, yasa yapıcıları projesini "doğru" bir şekilde, "yüksek standartlara" uyarak uygulayabileceğine ikna etmesi durumunda Facebook´un kendi ödeme sistemini kurabileceğini söyledi.

191.6 MİLYAR DOLARLIK PİYASA HACMİ

Mnuchin´in açıklamalarının ardından piyasalarda etkili olan genel artış eğilimiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.22 artışla 10 bin 772 dolara yükseldi ve 191 milyar 963 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 66.5´ini oluşturdu. Toplam 2,321 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 87´si yükseldi ve yüzde 34.33 ile en çok 96´ncı sıradaki U Network değer kazandı. En büyük 10´daki artışa da yüzde 10.09 ile Bitcoin SV öncülük ederken, yüzde 0.33 ile de yalnızca Binance Coin düştü.

Artış eğilimine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 13 milyar dolara denk gelen yüzde 4.7 artışla 288 milyar 687 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 67 milyar 972 milyon dolar olarak hesaplandı.