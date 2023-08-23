Çanakkale'den dün başlayan ve 24 saati aşkın süredir devam eden orman yangını bazı köylerde de etkili oldu.

2 Şurada Paylaş!









AA'da yer alan habere göre Damyeri mevkisinde dün başlayan ve 15 kilometrelik hat boyunca etkili olan yangının kontrol altına alınması için 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinesi, yaklaşık 2 bin 700 personelle yoğun çalışma yürütülüyor.