Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bazı parti personelinin, yöneticilere yönelik sosyal medyadaki uygunsuz paylaşımları ve iş sözleşmesi şartlarına uymadıkları gerekçesiyle iş akitlerinin feshedildiğini bildirdi.

CHP'den, partideki bazı çalışanların iş akitlerinin feshedilmesine yönelik yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İş akitleri feshedilen personelin bir kısmının fesih nedeni, sosyal medyada ve kamuya açık alanlarda parti yöneticilerine yönelik hakaret içeren uygunsuz paylaşımları ve ifadeleridir. Bir diğer fesih nedeni ise iş sözleşmesinin şartlarını (mesaiye devam, talimatlara uymamak vb.) yerine getirmemeleridir. Parti emekçilerimize yönelik hukuksuz bir işlem olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır."