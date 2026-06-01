        Haberler Gündem Güncel Son dakika: CHP'den iş sözleşmesi feshedilen parti çalışanlarına yönelik açıklama

        CHP'den iş sözleşmesi feshedilen parti çalışanlarına yönelik açıklama

        CHP, bazı parti çalışanlarının iş akitlerinin feshedildiğini açıkladı. Açıklamada, fesih gerekçeleri arasında yöneticilere yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları ile iş sözleşmesi şartlarına uyulmamasının bulunduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 15:53 Güncelleme:
        "Uygunsuz paylaşımlar fesih nedeni"

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bazı parti personelinin, yöneticilere yönelik sosyal medyadaki uygunsuz paylaşımları ve iş sözleşmesi şartlarına uymadıkları gerekçesiyle iş akitlerinin feshedildiğini bildirdi.

        CHP'den, partideki bazı çalışanların iş akitlerinin feshedilmesine yönelik yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İş akitleri feshedilen personelin bir kısmının fesih nedeni, sosyal medyada ve kamuya açık alanlarda parti yöneticilerine yönelik hakaret içeren uygunsuz paylaşımları ve ifadeleridir. Bir diğer fesih nedeni ise iş sözleşmesinin şartlarını (mesaiye devam, talimatlara uymamak vb.) yerine getirmemeleridir. Parti emekçilerimize yönelik hukuksuz bir işlem olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır."

