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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: CHP kurultayı davasında flaş gelişme! | Son dakika haberleri

        CHP kurultayı davasında flaş gelişme!

        Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı ile ilgili bazı şüpheliler hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesine aykırılık suçundan açılan davada, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararı kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 13:50 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:24
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        CHP kurultayı davasında flaş gelişme!
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesine muhalefet suçundan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

        AA'da yer alan habere göre mahkemenin davaya ilişkin verdiği görevsizlik kararının ardından dosya, itiraz üzerine Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

        İtirazı değerlendiren Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararını kaldırarak, davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edilmesine hükmetti.

        Öte yandan, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için açtığı dava ise Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ediyor.

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