Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar gündemdeki yerini aldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde heyecan bugün de devam etti. Şans oyunuseverler için Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran numaraları haberimizde derledik. İşte, 26 Ocak 2026 Sayısal Loto sonuçları ile sonuç sorgulama ekranı...

26 OCAK 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

14 - 22 - 27 - 40 - 51 - 70

JOKER 57 + SÜPERSTAR 81

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.