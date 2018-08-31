Britanya'nın en büyük kahvecisi olan Costa Coffee, yaklaşık 5 milyar dolar karşılığında içecek devi Coca Cola'ya satıldı.

Bir süredir Costa markasını sahibi olduğu Premier Inn otel zincirinden ayırmak isteyen Whitbread Grubu, Coca Cola'dan gelen fiyatın beklentilerinin üzerinde olması nedeniyle satışa onay verdiği belirtiliyor.

Whitbread, Costa Coffee markasını 1995 yılında yaklaşık 20 milyon dolar karşılığında Sergio ve Bruno Costa karşılığında satın almıştı. O dönem sadece 39 mağazası bulunan Costa, aradan geçen 23 yılda 32 ülkede yaklaşık 4000 mekan sayısına ulaştı.

Costa Coffee geçen yıl 1.67 milyar dolarlık satış yaparken, 200 milyon dolar üzerinde de operasyon kârı açıklamıştı. Son faaliyet raporuna göre şirketin aylık 23.5 milyon müşterisi bulunuyor.

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Satış haberleri sonrası Whitbread hisseleri Londra Borsası'nda yüzde 20 fırlarken, piyasa değeri de 1 milyar sterlin civarında artmış oldu.

Son birkaç yıldır Costa markasını geliştiriyor ve küreselleştiriyoruz. Bugüne kadar ilk kez gerçekten Coca Cola gibi markanın isteyebileceği bir organizasyonumuz var Whitbread CEO Alisson Brittain

CEO Alisson Brittain, yaptığı açıklamada bundan sonra otel işlerine odaklanacaklarını belirterek satış süreciyle ilgili bilgiler verdi. Brittain'in açıklamaları şöyle.

"Costa'yı her yerde görmek mümkün. Otomatlar, oteller, restoranlar, barlar, kafeler... Coca Cola'nın olduğu her yerde Costa da vardı. Portföylerinde bulunmayan kahve işine girmek istiyorlardı. Bu satın alma paydaşlarımız i çin harika bir haber ve uluslararası genişleyi daha da hızlandıracak."

Coca Cola CEO'su James Quincey ise "Costa şirketimize yeni yetenekler katacak, kahve konusunda uzmanlık sağlayacak ve bizim sistemimiz de Costa markasına tüm dünyada fırsatlar yaratabilecek." dedi.

Costa, an itibarıyla 449 olan Çin'deki mekan sayısını 2022 yılında 1200 üzerine taşımayı hedefliyor.

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