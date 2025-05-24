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        Haberler Spor Futbol Coutinho röportaj verirken silahlı saldırı çıktı - Futbol Haberleri

        Coutinho röportaj verirken silahlı saldırı çıktı

        Vasco da Gama forması giyen Philippe Coutinho medya gününde basına röportaj verirken arkadan silah sesleri yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 10:38 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:40
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        Röportaj sırasında silahlı çatışma çıktı!
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        Kiralık olarak Brezilya'da Vasco da Gama forması giyen Philippe Coutinho'nun röportaj verdiği sırada silah seslerinin yükselmesi paniğe neden oldu. Brezilya'da yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi.

        Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın düzenlediği medya gününde Philippe Coutinho, Globo ile röportaj yapıyordu. Bu sırada arkadan ani silah sesleri yükseldi.

        Globo'nun haberine göre, Rio de Janeiro'nun Batı Bölgesi'nde yer alan Cidade de Deus mahallesinde, Moacyr Barbosa Eğitim Merkezi yakınlarında bir silahlı saldırı gerçekleşti. Bölgede yaşanan olay yüzünden röportaj iki kez yarıda kaldı.

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