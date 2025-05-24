Coutinho röportaj verirken silahlı saldırı çıktı

Kiralık olarak Brezilya'da Vasco da Gama forması giyen Philippe Coutinho'nun röportaj verdiği sırada silah seslerinin yükselmesi paniğe neden oldu. Brezilya'da yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi.

😱 Philippe Coutinho röportaj verirken arkada silahlı çatışma çıkıyor. 💥pic.twitter.com/9vzfsLNLKe — HT Spor (@HTSpor) May 23, 2025

Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın düzenlediği medya gününde Philippe Coutinho, Globo ile röportaj yapıyordu. Bu sırada arkadan ani silah sesleri yükseldi.

Globo'nun haberine göre, Rio de Janeiro'nun Batı Bölgesi'nde yer alan Cidade de Deus mahallesinde, Moacyr Barbosa Eğitim Merkezi yakınlarında bir silahlı saldırı gerçekleşti. Bölgede yaşanan olay yüzünden röportaj iki kez yarıda kaldı.