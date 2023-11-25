Kahramanmaraş'ta deprem! 25 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi
Son dakika deprem sorgulamaları peş peşe yaşanan depremlerin ardından yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini koruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem verileri güncelleniyor. İşte 25 Kasım Cumartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 25 Kasım Cumartesi son dakika depremleri hakkında bilgiler...
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Kandilli verisi ile Kahramanmaraş'ta saat 14.26'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.