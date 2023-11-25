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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERİ: 25 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Kahramanmaraş'ta deprem! 25 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi

        Son dakika deprem sorgulamaları peş peşe yaşanan depremlerin ardından yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini koruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem verileri güncelleniyor. İşte 25 Kasım Cumartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 19:13 Güncelleme: 25.11.2023 - 19:13
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        Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 25 Kasım Cumartesi son dakika depremleri hakkında bilgiler...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        Kandilli verisi ile Kahramanmaraş'ta saat 14.26'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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