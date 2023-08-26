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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Az önce deprem mi oldu? 26 Ağustos 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 26 Ağustos Cumartesi günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 07:25 Güncelleme: 26.08.2023 - 07:25
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        Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 26 Ağustos Cumartesi son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        25 Ağustos Cuma günü saat 16.56'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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