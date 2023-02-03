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Tokat'ta deprem! İşte son dakika depremler listesi

AFAD ve Kandilli son dakika depremlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Son günlerde Akdeniz ve Ege açıklarında yaşanan depremlerin ardından sabah saatlerinde Tokat'ta bir deprem meydana geldi.İşte AFAD ve Kandilli verileri ile 3 Şubat 2023 son depremler listesi...

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  • SON DAKİKA DEPREM | Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? Tokat'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremleri

    Yurt genelinde sarsıntılar sürüyor. Kandilli Rasathanesi verisi ile saat 07.59'da Erbaa Tokat'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli doğrultusunda 3 Şubat Cuma son depremler listesi sorgulama sayfası...
  • SON DAKİKA DEPREM | Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? Tokat'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremleri

    TOKAT'TA DEPREM

    Son dakika depremleri araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi verisi ile saat 07.59'da Erbaa Tokat'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • SON DAKİKA DEPREM | Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? Tokat'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremleri

    3 ŞUBAT 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------,2023.02.03 08:01:27  37.8788   29.4897       11.8      -.-  1.4  -.-   ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel

    2023.02.03 07:59:48  40.6988   36.7060        5.0      -.-  3.7  3.7   DOGANYURT-ERBAA (TOKAT)                           İlksel

    2023.02.03 07:48:11  36.0497   27.4242       11.7      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

    2023.02.03 06:33:40  39.3972   26.2047        1.8      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.02.03 06:10:21  38.5623   26.7192        6.4      -.-  2.7  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.02.03 05:48:03  40.7902   30.8713       12.4      -.-  1.6  -.-   YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE)                       İlksel

    2023.02.03 05:25:32  38.3458   27.2033        7.9      -.-  1.6  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel

    2023.02.03 04:34:45  40.8385   28.7643       20.4      -.-  2.1  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel

    2023.02.03 04:14:13  35.0573   24.8228        5.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

    2023.02.03 03:59:57  38.6450   40.3510       14.6      -.-  1.8  -.-   KAVAKLI-GENC (BINGOL)                             İlksel

    2023.02.03 03:49:02  36.7392   34.7078        5.4      -.-  1.9  -.-   MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                  İlksel

    2023.02.03 03:46:57  39.2633   42.3333       18.2      -.-  1.3  -.-   KARAKOC-MALAZGIRT (MUS)                           İlksel

    2023.02.03 02:44:47  35.9345   23.3012       23.8      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

    2023.02.03 02:32:45  39.4252   26.2502        9.9      -.-  1.5  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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