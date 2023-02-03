TOKAT'TA DEPREM

Yurt genelinde sarsıntılar sürüyor. Kandilli Rasathanesi verisi ile saat 07.59'da Erbaa Tokat'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli doğrultusunda 3 Şubat Cuma son depremler listesi sorgulama sayfası...