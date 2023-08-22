SON DAKİKA DEPREM: Kayseri'de korkutan deprem! 22 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

SON DAKİKA DEPREM: Kayseri'de korkutan deprem! 22 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

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Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Ağustos Salı günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 22 Ağustos sabahın ilk saatlerinde Kahramanmaraş ve Kayseri'de deprem oldu. İşte 22 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...