SON DAKİKA DEPREM: Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem! 28 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA DEPREM: Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem! 28 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli ve AFAD her gün Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 28 Ağustos Pazartesi günü Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 28 Ağustos 2023 son dakika deprem haberleri...