Evden çıkınca köye geldiklerini belirten Meter, "Sobayı yakmışlar, sohbet ediyorlarmış, saat 3'e kadar oturmuşlar, 3'ten sonra yatmışlar. Yatınca soba bunların üzerine devrilmiş. 2 oğlum, gelinim ve 3 torunum öldü. Kepçeler çıkarttı cenazeleri. Kızım ve diğer gelinim yandı, onlar da yoğun bakımda. Oğlumun birisini sağ çıkarttık, Kayseri'de hastaneye kaldırıldı, kanamayı durduramamışlar." diye konuştu.