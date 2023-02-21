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Yüreğimiz kavruldu! Depremde oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybetti

Deprem felaketinden çok acı detaylar geliyor. Kahramanmaraş'ta Türkan Meter adlı kadın 2 oğlu, gelini ve 3 torununu kaybetti.

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AA
  • Son dakika: Depremde oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybetti!

    Kahramanmaraş'ta 2 oğlu, gelini ve 3 torununu kaybeden Türkan Meter, yakınlarının yasını tutuyor.
  • Son dakika: Depremde oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybetti!

    Depreme Kahramanmaraş kent merkezinde yakalanan Türkan Meter, evinden çıkar çıkmaz ailesinin yaşadığı Pazarcık ilçesi Ördekdede Mahallesi'ne gitti.
  • Son dakika: Depremde oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybetti!

    Meter, oğulları Yılmaz ve Kemal, gelini Şemsi, torunları Umut Efe, Ayşe Meter ve Azra Çelen'i depremde kaybetti.
  • Son dakika: Depremde oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybetti!

    Meter'in kızı Gizem Çelen ve diğer gelini Nuray Meter'in hastanelerde tedavisi devam ediyor.
  • Son dakika: Depremde oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybetti!

    Kahramanmaraş merkezdeki evi de ağır hasar alan Meter, ailesini kaybettiği köyde çadırda kalarak yasını tutuyor.
  • Son dakika: Depremde oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybetti!

    Türkan Meter, AA muhabirine, depreme kent merkezinde yakalandıklarını söyledi.
  • Son dakika: Depremde oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybetti!

    Evden çıkınca köye geldiklerini belirten Meter, "Sobayı yakmışlar, sohbet ediyorlarmış, saat 3'e kadar oturmuşlar, 3'ten sonra yatmışlar. Yatınca soba bunların üzerine devrilmiş. 2 oğlum, gelinim ve 3 torunum öldü. Kepçeler çıkarttı cenazeleri. Kızım ve diğer gelinim yandı, onlar da yoğun bakımda. Oğlumun birisini sağ çıkarttık, Kayseri'de hastaneye kaldırıldı, kanamayı durduramamışlar." diye konuştu.
  • Son dakika: Depremde oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybetti!

    Meter, "Çok büyük bir acı. Bu acıyı, yükü kaldıramam ben. Allah kimseye göstermesin. Kimsemiz kalmadı." ifadesini kullandı.
  • Son dakika: Depremde oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybetti!

    Türkan Meter, kent merkezindeki evlerinin ağır hasarlı olduğundan giremediklerini belirterek, köyde çadırda kaldıklarını kaydetti.
  • Son dakika: Depremde oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybetti!
  • Son dakika: Depremde oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybetti!
  • Son dakika: Depremde oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybetti!
  • Son dakika: Depremde oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybetti!

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