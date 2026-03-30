İzmir'de olay, Karaburun ilçesi Mordoğan Balıkçı İskelesi Sahili'nde meydana geldi. Sahildeki kayalıklarda bir ahtapotun gezdiğini fark eden balıkçı, hayvanı elleriyle yakalamak için harekete geçti.

İLK DENEMEDE BAŞARILI OLAMADI

İHA'daki habere göre ilk denemesinde başarılı olamayan balıkçı, pes etmeyerek kayalıkların arasındaki ahtapota ikinci bir hamle yaptı.

VATANDAŞLAR İLGİYLE İZLEDİ

Balıkçı, ikinci denemesinde ahtapotu sıkıca kavrayarak suyun dışına çıkarmayı başardı. O anlar sosyal medya içerik üreticisi Emrah Balcı tarafından anbean kayda alındı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine video vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

AHTAPOT 3 KİLOGRAM TARTILDI

Görüntülerde balıkçının çıplak elleriyle tartıda 3 kilogram gelen ahtapotu kıyıya çıkardığı anlar yer aldı.