        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Dev ahtapotu elleriyle avladı | İzmir haberleri | Son dakika haberleri

        Dev ahtapotu elleriyle avladı!

        İzmir'in Karaburun ilçesinde bir balıkçı, kayalıklarda fark ettiği yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki ahtapotu elleriyle yakalayarak denizden çıkardı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Dev ahtapotu elleriyle avladı!

        İzmir'de olay, Karaburun ilçesi Mordoğan Balıkçı İskelesi Sahili'nde meydana geldi. Sahildeki kayalıklarda bir ahtapotun gezdiğini fark eden balıkçı, hayvanı elleriyle yakalamak için harekete geçti.

        İLK DENEMEDE BAŞARILI OLAMADI

        İHA'daki habere göre ilk denemesinde başarılı olamayan balıkçı, pes etmeyerek kayalıkların arasındaki ahtapota ikinci bir hamle yaptı.

        VATANDAŞLAR İLGİYLE İZLEDİ

        Balıkçı, ikinci denemesinde ahtapotu sıkıca kavrayarak suyun dışına çıkarmayı başardı. O anlar sosyal medya içerik üreticisi Emrah Balcı tarafından anbean kayda alındı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine video vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

        AHTAPOT 3 KİLOGRAM TARTILDI

        Görüntülerde balıkçının çıplak elleriyle tartıda 3 kilogram gelen ahtapotu kıyıya çıkardığı anlar yer aldı.

