        Son dakika: Diyarbakır'da bir işyerinde torpil atıp, kepengi kapattılar... Panik anları kamerada!

        Diyarbakır'da bir işyerinde torpil atıp, kepengi kapattılar... Panik anları kamerada!

        Diyarbakır'da bir grup, işyerindeki arkadaşlarına şaka yapmak isterken dükkana torpil atıp kepengi kapattı. Patlama sesleri üzerine içerideki kişi panik yaşarken, kaçmak istemesine rağmen arkadaşları kepengi tutarak engelledi. O anlar kask kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 17:37 Güncelleme: 12.02.2026 - 17:37
        Torpil atıp, kepengi kapattılar!
        Diyarbakır’da bir grup, iş yerindeki arkadaşlarına şaka yapmak için içeriye torpil atıp kepengi kapattı. Patlama sesleriyle içerideki bir kişinin panik anları kameraya yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay; Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Dün bir grup, şaka yapmak için içeride arkadaşlarının olduğu dükkana torpil atıp, üzerlerine kepengi kapattı.

        PANİK YAŞADI

        Patlama sesleri üzerine içerideki kişi panik yaşadı.

        KEPENGİ TUTUP, ENGELLEDİLER

        Kaçmak isteyen kişiyi arkadaşları kepengi tutarak engelledi.

        2 TORPİL DAHA ATILDI

        Ardından içeriye 2 torpil daha atıldı.

        O ANLAR KAMERADA

        Peş peşe yaşanan patlamalar sonrası dükkandaki panik anları daha önce içeri bırakılan kask kamerasına yansıdı.

