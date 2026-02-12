Diyarbakır'da bir işyerinde torpil atıp, kepengi kapattılar... Panik anları kamerada!
Diyarbakır'da bir grup, işyerindeki arkadaşlarına şaka yapmak isterken dükkana torpil atıp kepengi kapattı. Patlama sesleri üzerine içerideki kişi panik yaşarken, kaçmak istemesine rağmen arkadaşları kepengi tutarak engelledi. O anlar kask kamerasına yansıdı
DHA'nın haberine göre olay; Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Dün bir grup, şaka yapmak için içeride arkadaşlarının olduğu dükkana torpil atıp, üzerlerine kepengi kapattı.
PANİK YAŞADI
Patlama sesleri üzerine içerideki kişi panik yaşadı.
KEPENGİ TUTUP, ENGELLEDİLER
Kaçmak isteyen kişiyi arkadaşları kepengi tutarak engelledi.
2 TORPİL DAHA ATILDI
Ardından içeriye 2 torpil daha atıldı.
O ANLAR KAMERADA
Peş peşe yaşanan patlamalar sonrası dükkandaki panik anları daha önce içeri bırakılan kask kamerasına yansıdı.