Geçtiğimiz hafta ABD ve Türkiye merkez bankalarının faiz kararı merakla bekleniyordu. ABD Merkez Bankası (Fed) faizlere dokunmazken TCMB politika faizinde 200 baz puan indirime gitti.
Geçen hafta boyunca dolar/TL'de büyük hareketlilik yaşanmadı. Haftaya 5.78 liradan başlayan dolar cuma 5.8060 liradan haftayı kapadı.
GÖZLER TİCARET GÖRÜŞMELERİNDE
Dolar/TL yeni haftaya da 5.8125'ten başladı. Bugün açıklanacak veriler arasında Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı işsizlik verileri özellikle takip edilecek. Bunun yanında ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik gelişmeler piyasanın seyrinde belirleyici olabilir.
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