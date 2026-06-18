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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda 3 milyar 25 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda 3 milyar 25 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir TIR'da 4 ton 321 kilogram pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 3 milyar 25 milyon lira olduğu belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 09:24 Güncelleme:
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        3 milyarlık uyuşturucu ele geçirildi
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        Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar 25 milyon TL olan 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İHA'daki haber göre; Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Ülkeye giriş yapmak üzere Yunanistan’dan İpsala Gümrük sahasına gelen tır, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli refakatinde detaylı arama için arama hangarına alındı. Yapılan aramalarda 3 milyar 25 milyon TL değerinde pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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