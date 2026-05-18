        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun 'Diploma davası'na istinaftan ret | Son dakika haberleri

        'Diploma davası'na istinaftan ret

        İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne açtığı yürütmenin durdurulması davasının reddedilmesinin ardından dosyayı bir üst mahkemeye taşımış, karara itiraz etmişti. İstinaf da İmamoğlu'nun yaptığı başvuruyu kabul etmedi

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 13:42 Güncelleme:
        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne açtığı yürütmenin durdurulması davasının reddedilmesinin ardından dosyayı bir üst mahkemeye taşımış, karara itiraz etmişti.

        İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi, “İstinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararı, usul ve hukuka uygun olup, istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddialar da, söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı” gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

        SIRA DANIŞTAY’DA

        Kararda Danıştay yolunun açık olduğu belirtildi. İmamoğlu’nun dosyayı 30 gün içinde Danıştay’a taşıması bekleniyor.

        NE OLMUŞTU?

        Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından geçtiğimiz Ocak ayında oy birliğiyle reddedilmişti. İmamoğlu dosyayı İstinaf’a taşımıştı.

