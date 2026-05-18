'Diploma davası'na istinaftan ret
Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne açtığı yürütmenin durdurulması davasının reddedilmesinin ardından dosyayı bir üst mahkemeye taşımış, karara itiraz etmişti.
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi, “İstinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararı, usul ve hukuka uygun olup, istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddialar da, söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı” gerekçesiyle başvuruyu reddetti.
SIRA DANIŞTAY’DA
Kararda Danıştay yolunun açık olduğu belirtildi. İmamoğlu’nun dosyayı 30 gün içinde Danıştay’a taşıması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından geçtiğimiz Ocak ayında oy birliğiyle reddedilmişti. İmamoğlu dosyayı İstinaf’a taşımıştı.