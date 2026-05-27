Eskişehir’de ailesiyle hamama giden 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Eskişehir'de ailesiyle birlikte hamama giden 12 yaşındaki yabancı uyruklu Javıd Soltanı, aniden fenalaştı. Küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı
Eskişehir'de hamamda fenalaşan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
HAMAMDA FENALAŞTI
İHA'daki habere göre olay; bugün öğle saatlerinde Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Javıd Soltanı (12) isimli yabancı uyruklu çocuk, ailesiyle birlikte hamama girdi. Çocuk, henüz bilinmeyen sebeple hamamda fenalaştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü şahitleri, bilinci kapalı halde olan çocuğa sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığını belirtti.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Javıd Soltanı'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatılırken, çocuğun kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.