SON DAKİKA! Fed faiz kararını açıkladı! Fed faiz kararı ne oldu? Ekonomi haberleri

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Fed faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faizler değiştirilmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakıldı. 120 milyar dolarlık varlık alım programının sürdürüleceği yinelendi.

Ekonomik aktivite ve istihdamın güçlendiğine dikkat çeken Fed'in karar metninde "Enflasyon yükseldi ancak büyük oranda geçici faktörlerden kaynaklandı." ifadeleri dikkat çekti.

Oy birliği ise faizleri sabit bırakan Fed'in karar metninde "Büyüme ve istihdam güçlendi. Ekonomik görünüm için riskler devam ediyor." denildi ve destekleyici para politikasının devam edileceği belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı, özellikle varlık alımları ve tapering ile ilgili geleceğe yönelik mesajları izleniyor.