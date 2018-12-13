Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir.

Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 13, 2018

KAP BİLDİRİMİ DE GELDİ

Fenerbahçe, Cocu'yla yolların ayrıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na da bildirdi. Sarı-lacivertlilerin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Phillip Cocu ile olan sözleşmesini, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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