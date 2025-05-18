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        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması!

        Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne gerçekleştirdiği ziyarete dair çıkan iddialar hakkında açıklama yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 18.05.2025 - 16:04
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        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması!
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        Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un Fenerbahçe Gönülleri Derneği'ne ziyareti hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

        Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emre Tünay, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un derneğe gelerek kendisini tehdit ettiği iddiasında bulunmuştu. Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin açıklama geldi.

        İşte sarı-lacivertlilerin açıklaması:

        Başkanımız Sayın Ali Y. Koç ve yöneticilerimizin, stadyumumuzun karşısında bulunan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne gerçekleştirdiği ziyaretin, kamuoyuna “baskın” olarak yansıtılması üzerine dün akşam bir açıklama yapmıştık.

        Ancak bugün, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay’ın konuyla ilgili olarak yaptığı manipülatif açıklama nedeniyle kamuoyunu yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur.

        Öncelikle belirtmek isteriz ki; kamuoyunu yanıltmaya ve Kulüp Başkanımızı hedef göstermeye yönelik bu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

        Sayın Başkanımızın söz konusu ziyareti; son derece sakin, açık ve şeffaf bir şekilde, herhangi bir provokasyona mahal verilmeden gerçekleşmiştir. Ziyaret esnasında hiçbir olumsuzluk yaşanmamış, hatta Emrah Tünay ve beraberindeki yöneticiler Başkanımızı dernek binasının kapısına kadar uğurlayarak yolcu etmiştir.

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        Ziyaret sırasında, tarafımıza; noter huzurunda alınması gereken bazı imzaların noter bulunmadığı anlarda alındığı ve sonrasında tasdik ettirildiği yönünde ulaşan bilgiler Emrah Tünay ile paylaşılmıştır. Başkanımız, bu iddiaların doğru olması durumunda bunun açıkça hukuksuz bir işlem olduğunu, tespit edilmesi halinde hem ilgili noter hem de buna aracılık eden şahısların hukuk önünde hesap vermek zorunda kalacağını ifade etmiştir.

        Kulübümüze ulaşan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile de paylaşılan bilgilere göre, maç öncesinde Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği önünde provokatif eylemler planlandığı, ayrıca kulübümüz yönetimini protesto etmeye hazırlanan bazı gruplara yönelik saldırı girişimlerinin yaşanabileceğine dair ciddi duyumlar alınmıştır. Bu bilgiler de Emrah Tünay ile paylaşılmıştır.

        Bunların dışında gündeme getirilen tüm iddialar asılsız, temelsiz ve gerçeği yansıtmamaktadır.

        Görev süresi boyunca kulübümüzün hiçbir sürecinde yer almayan ve destek sağlamayan bir derneğin, bugün Kulüp Başkanımızın ziyaretini çarpıtması ve kendilerinin daha önce hiç ziyaret edilmediğinin de vurgulanması son derece ironik, hatta trajikomiktir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        Sarı-lacivertli kulüpten dün gece yapılan açıklamada ise, "Akşam saatlerinde Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin stadımızın hemen karşısındaki Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne yapmış olduğu ziyaret ile ilgili ortaya atılan iddialar tamamen yalan ve maksatlıdır. Bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini rica ederiz." ifadelerine yer verilmişti.

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