Kadrosuna Edin Dzeko, Ryan Kent, Dusan Tadic, Szymanski, Becao ve Djiku gibi isimleri katan Fenerbahçe'de yabancı transferlerinin devam etmesi için yerli isimlere de ihtiyaç var.

3 Şurada Paylaş!









FERDİ KADIOĞLU'NUN YERİ GARANTİ

Son 3 sezondur gösterdiği performans ile takımın vazgeçilmezlerinden olan Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'deki yeri garanti. Adeta bir joker olan genç yıldız sağ bek, sol bek, kanat hatta orta saha da bile oynayabiliyor.