Fenerbahçe, Marsilya ile yolları ayrılan Fransız stoper Adil Rami'nin transfer görüşmeleri yapmak için Türkiye'ye geleceğini duyurdu!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye’ye gelecektir.

Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

ADIL RAMI KİMDİR?

2017 yazında Sevilla'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer olan Fransız savunmacının yolları Marsilya ile ayrılmıştı.

33 yaşındaki Rami, daha önce Lille, Valencia, Milan, Sevilla gibi kulüplerde de top koşturmuştu.

Fransa Milli Takımı formasını da ilk kez 2010 yılında giyen Rami, 36 maça çıkarken 1 gol kaydetti. 33 yaşındaki stoper, 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fransa'nın kadrosunda bulunmuş ancak süre alamamıştı.

BİR BAKIŞTA ADIL RAMI

DOĞUM TARİHİ: 27 Aralık 1985

YAŞ: 33

DOĞDUĞU İL: Bastia

UYRUĞU: Fransa

BOYU: 1,90

MEVKİ: Stoper

AYAK: Sağ

PİYASA DEĞERİ: 3 milyon Euro

SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 21 maç 1 gol 1 asist