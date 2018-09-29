Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi ancak yaşanan sakatlık moralleri bozdu! Müsabakanın 29. dakikada şut çekmek için ayağını salladığı sırada Moussa Kone ile çarpışan Emre Akbaba, tedavisinin ardından oyuna devam etti. Sarı-kırmızılı futbolcu, 33. dakikada kendisini yere bırakarak kenara geldi. Tedavisinin ardından yeniden sahaya dönen ve kendisini deneyen Emre'nin yerine 38. dakikada Fernando Reges girdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Emre Akbaba'nın sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edildi.

Galatasaray, 3 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Porto takımı ile karşılaşacak.

Milli futbolcunun yarın sabah ameliyat olacağı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Süper Lig’de dün oynadığımız BB Erzurumspor maçının ardından, Eren Derdiyok ve Emre Akbaba’nın kontrolleri yapılmıştır.

Oyuncularımızın sağlık durumları hakkındaki açıklama şu şekilde:

Eren Derdiyok’un yapılan MR tetkiklerinde sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Emre Akbaba’nın karşılaşmada aldığı darbe sonrası, bugün yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun yarın sabah ameliyat edilmesine karar verilmiştir."

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