Şampiyon kadrosunun ilk 11'ini korumayı başaran sarı-kırmızılılar sol beke Angelino, ön bölgeye ise Wilfried Zaha'yı alarak kalite artışına giderken 6-8 numara transferleri için de girişimlerde bulunuyor.

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Okan Buruk, Lucas Torreira'nın yanında oynayabilecek oyuncunun Sergio Oliveira'dan daha farklı özelliklerde olmasını talep ederken sarı-kırmızılılar iki yönlü oynayabilen ancak hem fiziksel hem de hamlelerde sert olabilen bir oyuncu arayışında.