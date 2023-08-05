Galatasaray, orta sahada büyük oynuyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne önce kalmak ardından ses getirmek isteyen Galatasaray kadro çalışmalarını da buna göre yürütüyor. Sarı-kırmızılılar orta saha transferinde ince eleyip sık dokurken gündemine aldığı yıldızlar ile dikkat çekiyor. Avrupa'nın beş büyük liginde iddialı takımlarda forma giyen yıldızları gündemine alan Galatasaray, 6-8 numara transferinde büyük oynuyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra ses getirmek isteyen ve Avrupa'daki başarı hasretine nokta koyma peşindeki Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi.
Şampiyon kadrosunun ilk 11'ini korumayı başaran sarı-kırmızılılar sol beke Angelino, ön bölgeye ise Wilfried Zaha'yı alarak kalite artışına giderken 6-8 numara transferleri için de girişimlerde bulunuyor.
Okan Buruk, Lucas Torreira'nın yanında oynayabilecek oyuncunun Sergio Oliveira'dan daha farklı özelliklerde olmasını talep ederken sarı-kırmızılılar iki yönlü oynayabilen ancak hem fiziksel hem de hamlelerde sert olabilen bir oyuncu arayışında.
Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Galatasaray'ın bu bölgedeki önceliği hala Ryan Gravenberch...
Bayern Münih'teki ilk sezonunda 11'e yerleşemeyen Hollandalı yıldız ayrılmaya sıcak bakıyor.
Bayern Münih'in bu bölgeye takviyeler yapmasıyla birlikte rotasyonda yeniden geri planda kalabileceğini düşünen 21 yaşındaki yıldız futbolcu geçen sezonkine benzer bir yıl daha geçirmek istemiyor.
Okan Buruk'un gözdesi olan Ryan Gravenberch için girişimlerde bulunan Galatasaray, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunurken sarı-kırmızılılar bu transferde devlerle yarışıyor.
Sarı-kırmızılıların önündeki diğer bir engel ise Ryan Gravenberch'in temsilcisi Rafaela Pimenta'nın Türkiye'ye yaklaşımı...
Mino Raiola'nın hayatını kaybetmesinden sonra menajerlik şirketinin yönetimini devralan Rafaela Pimenta'nın da oyuncusunu Avrupa'nın beş büyük liginin üst düzey takımlarında kalması yönünde niyeti bulunuyor.
Galatasaray'ın Ryan Gravenberch'ten sonraki önceliği ise Monaco'nun yükselen yıldızı Youssouf Fofana...
Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un sertlik ve topla hareketlilik kriterlerine tam olarak uyan Fransız futbolcu ve Monaco'nun şartlarını sordu.
İngiltere'den de talipleri bulunan Fofana'nın Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların da Devler Ligi'ne yönelik projesiyle Fofana'yı ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
Galatasaray'ın Gravenberch ve Fofana'dan sonraki üçüncü tercihi ise Tottenham'ın gelecek planları arasında yer almayan Tanguy Ndombele...
Manchester United'ın Fred için istediği 20 milyon Euro'luk bonservis bedeli inadını kıramayan sarı-kırmızılılar, Tottenham'dan daha kolay ayrılabilecek Ndombele için masaya oturdu.
Tottenham, Ndombele için pazarlıklara 10 milyon sterlinin üzerinde bir rakamla başlarken Galatasaray ise oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.
İki kulüp arasında ilerleyen günlerde birkaç görüşme daha olacağı da belirtiliyor.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 40 kez sahaya çıkarken 2 gol, 1 asist üretti ve takımıyla İtalya Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşadı.