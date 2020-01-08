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Haberlerİş-YaşamSon dakika! GSS borcu olanlar sağlık hizmeti alabilecek

GSS borcu olanlar sağlık hizmeti alabilecek

Prim borcu bulunan BAĞ-Kur’lular ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

son dakika haberi
HABERTURK.COM

Prim borcu bulunan BAĞ-Kur’lular ile genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu olanlara hastanelerin kapısı yeniden açıldı. Prim borcu olanlar, 2020 yılı sonuna kadar hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edecekler. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Prim borcu bulunanların sağlık hizmeti almasına ilişkin verilen süre 31 Aralık 2019 tarihinde sona ermişti. Yeni karar, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı: 

 

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