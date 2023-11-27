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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 18 ilde PKK operasyonu: 98 gözaltı

        Son dakika haberi 18 ilde PKK operasyonu: 98 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 98 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:34 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:05
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        18 ilde PKK operasyonu: 98 gözaltı
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        İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 98 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

        Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan, PKK/KCK üyesi olarak faaliyetlerde bulunan ve yurt dışında terör eylemlerinde bulunduğu tespit edilen toplam 98 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, silah ve mühimmatın yanı sıra örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyonlar devam ediyor.

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