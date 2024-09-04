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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Son dakika haberi Abdullah Kayapınar, Paralimpik'te gümüş madalya kazandı! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Son dakika haberi Abdullah Kayapınar, Paralimpik'te gümüş madalya kazandı!

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kiloda gümüş madalya kazandı. Abdullah Kayapınar, para halterde madalya kazanan ilk erkek Türk sporcu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 14:14 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:42
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        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kiloda gümüş madalya kazandı.

        Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen halter müsabakalarında milli sporcu Abdullah, 49 kiloda final müsabakasına çıktı.

        İlk hakkında 172, ikinci hakkında 176, üçüncü hakkında da 180 kilo kaldıran Abdullah Kayapınar, son hakkında 184 kiloyu kaldıramadı ve 2. olarak gümüş madalya elde etti.

        TARİHE GEÇTİ!

        Abdullah Kayapınar, para halterde madalya kazanan ilk erkek Türk sporcu olarak da tarihe geçti.

        Altın madalyayı Ürdün'den Omar Sami Hamedeh Qarada 181 kiloyla, bronz madalyayı ise 171 kiloyla Vietnam'dan Cong van Ie aldı.

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        KÜBRA KORKUT DA MADALYAYI GARANTİLEDİ!

        Öte yandan para masa tenisinde kadınlar S7 sınıfında milli sporcu Kübra Korkut, yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

        South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Kübra, S7 sınıfında çeyrek finalde Meksika'dan Claudia Perez'le karşılaştı.

        İlk seti 11-6 kazanan Kübra, ikinci seti 11-13 kaybetti. Üçüncü seti 12-10 alan milli sporcu, dördüncü seti 9-11 kaybedince maça 2-2'lik eşitlik geldi. Final seti de büyük bir çekişmeye sahne oldu. Milli sporcu 6-7 geriye düştüğü seti üst üste sayılarla 11-7 aldı ve maçı 3-2 kazanarak yarı finale çıktı.

        Kübra Korkut, yarı finalde yarın TSİ 12.00'de Büyük Britanya'dan Bly Twomey'le karşılaşacak.

        ABDULLAH ÖZTÜRK'ÜN REKORUNU EGALE ETTİ!

        Kübra Korkut, paralimpik oyunlarda 4. madalyasını almayı garantileyerek, meslektaşı Abdullah Öztürk gibi tarihe geçti.

        Londra 2012'de takımlarda gümüş, Rio 2016'da bireyselde gümüş, Tokyo 2020'de bireyselde bronz madalya alan Kübra, Paris 2024'ü de boş geçmedi.

        Paralimpik oyunlarda madalya sayısını 4'e yükseltmeyi garantileyen Kübra Korkut, bu organizasyonda en fazla madalya alan Türk sporcu ünvanında Abdullah Öztürk'ü yakaladı.

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