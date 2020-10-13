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Ağustos ayı sanayi üretim verileri açıklandı

Ağustos ayında Sanayi Üretim Endeksi yıllık yüzde 10.4, aylık olarak ise yüzde 3.4 yükseldi

Son dakika haberi... Ağustos ayı sanayi üretim verileri açıklandı
HABERTURK.COM

TÜİK ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10.4 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde,ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11.4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.3 arttı.

AYLIK YÜKSELİŞ YÜZDE 3.4

Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 3.4 yükseldi. Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksindeki aylık artış yüzde 2.5, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 3.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde ise yüzde 1.3 oldu.

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