TFF 1´inci Lig Play-Off yarı finalinde Altınordu, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Yılport Samsunspor´la 2-2 berabere kalarak finale yükseldi. Finalde Altay ile Altınordu karşılaşacak ve bir İzmir takımı Süper Lig'e yükselecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
14´üncü dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Hambroun şutunda top direkten döndü.
31´inci dakikada Altırordulu Ufuk´un pasında topla buluşan Metehan´ın şutu ağlarla buluştu. 0-1.
52´nci dakikada Hakem Yaşar Kemal Uğurlu´nun VAR´dan kontrol ettiği pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Nadir´in kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu. 1-1.
80´inci dakikada Yasin Öztekin´in ceza sahası dışından şutunda top ağlarla buluştu. 2-1.
90+6´ncı dakikada kaleci Nurullah´ın önde olduğu anda Altınordulu Enis´in orta sahanın gerisinden şutunda top ağlarla buluştu. 2-2.
STAT: Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER :Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Abdullah Bora Özkara
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Veli (Dk. 45 Coureur),Savicevic, Hamroun(Dk. 78 Guıdo),Gökhan Karadeniz (Dk. 45 Kubilay Yavuz),Djedje(Dk. 78 Erhan),Yasin, Mücahit, Nadir, Erkam (Dk.90 Yalçın),Bolı
ALTINORDU: Erhan, Ufuk, Metehan(Dk. 80 Şeref),Oğulcan, Ahmet (Dk.70 Enis) , Kahraman, Yusuf, Furkan (Dk. 90+3 Yusuf),Recep, Sinan, Rahmi
GOLLER: Dk.53 Nadir, Dk. 80 Yasin (Yılport Samsunspor),Dk. 31 Metehan, 90+6 Enis (Altınordu)
SARI KARTLAR: Djedje (Yılport Samsunspor),Enis, Oğulcan, Rahmi (Altınordu)
YORUMLAR