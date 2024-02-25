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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Ankara Keçiörengücü: 2 - Kocaelispor: 2 - Futbol Haberleri

        Ankara Keçiörengücü: 2 - Kocaelispor: 2

        Trendyol 1, Lig'de 24. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 15:57 Güncelleme: 25.02.2024 - 15:57
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        TFF 1. Lig'de Kocaelispor, yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel ile ilk maçına Keçiörengücü deplasmanında çıktı. Maç 2-2 berabere bitti.

        Kocelispor'un gollerini 22'de Yusuf Cihat Çelik ve 90+2'de Barış Alıcı kaydetti.

        Keçiörengücü'nün gollerini ise 76'da Dembele, 7'de Traore attı.

        Keçiören Aktepe Stadı'nda başlayan mücadeleyi Alpaslan Şen yönetti.

        Geçen hafta Bitexen Giresunspor'u deplasmanda yenen Ankara Keçiörengücü, taraftarı önünde oynadığı 12 maçta sahadan 4 kez galip ayrıldı. Başkent ekibi puanını 32'ye çıkardı.

        Trendyol Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Kocaelispor ise puanını 44'e yükseltti.

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