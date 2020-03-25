Bakan Albayrak: Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz

HABERTURK.COM

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplandı. Toplantıda Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında gelinen nokta küresel gelişmeler ve yol haritası ela alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuyla ilgili twitter hesabından yaptığı açıklamada ''İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz' dedi.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 25, 2020

Salgından olumsuz etkilenen başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki tüm firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu bankaları ve katılım finans kurumları tarafından 'İş'e Devam Kredi Desteği' hayata geçirildi. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için 'İş’e Devam Desteği' başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullandı. Sektör ayrımı gözetmeksizin işletmelerin çalışan sayısında azaltma yapmamaları ön koşuluyla 26 Mart itibarıyla talepler kabul edilmeye başlanacak.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 25, 2020

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.