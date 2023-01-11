Bakan Nebati'den ikinci el konut kampanyası açıklaması

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Anadolu Ajansı Editör Masası programında soruları yanıtladı.

Bakan Nebati, "2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var" şeklinde konuştu.

"BANKALAR KENDİSİ FAİZ BELİRLEYEBİLİR"

İkinci el konut kampanyası için de beklentilerin olduğunu vurgulayan Nureddin Nebati, "İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir. Gerekirse konut kampanyasında da şartları yumuşatabiliriz" ifadelerine yer verdi.

"36 AYA KADAR VADE, 6 AY ÖDEMESİZ"

Bakan Nebati, "(KGF'nin EYT desteği) 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek" dedi.

Ücret artışları ve EYT düzenlemesine de değinen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bu kararların, seçime yönelik değil, tersine kazanımların vatandaşla paylaşıldığı bir dönem olarak değerlendirilmesi lazım" şeklinde konuştu.

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