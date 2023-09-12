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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Şimşek: Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada ihracat odaklı büyümenin önemine vurgu yaptı. Şimşek açıklamasında, "Üç aylık bir sürede ihracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık. Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 10:51 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:00
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        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
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        TCMB'nin, ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 1.5 milyar TL'den 3 milyar TL'ye yükseltmesi ve günlük limit artışı temmuza göre 10 katına ulaşması ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ihracat odaklı yatırımın kalıcı refah artışı sağlayacağına vurgu yaptı.

        Bakan Şimşek açıklamasında, "Üç aylık bir sürede ihracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık. Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor.

        Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

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