Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Beşiktaş'tan Ghezzal açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş'tan Ghezzal açıklaması

        Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 14:33 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan Ghezzal açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçında sakatlanan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü