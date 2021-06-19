Yıldırım düşen fabrikada yangın!

İstanbul’un Çatalca ilçesi Subaşı köyü Körfez Sokak'ta bulunun bin 600 metrekarelik bir oyuncak fabrikasına yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesinin ardından fabrikada yangın çıktı. Fabrikayı alevler sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan fabrika drone ile havadan görüntülendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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