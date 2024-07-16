Son dakika haberi Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Milli golcü, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Levent Mercan, Çağlar Söyüncü ve Oğuz Aydın'ın ardından üçüncü hamlesini Cenk Tosun'la yaptı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli golcüyle prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi.
İşte o açıklama:
"Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
İSTANBUL'A GELDİ!
Cenk Tosun, Fenerbahçe'nin açıklamasından kısa süre sonra sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
Bodrum'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 33 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün personelleri karşıladı.
Havaalanında fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları kırmayan Cenk Tosun, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.
Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından milli futbolcuyla sözleşme imzalayacak.
BEŞİKTAŞ VEDA ETTİ
Beşiktaş Kulübü, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki forvet oyuncusu Cenk Tosun için veda mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Cenk Tosun'a emekleri için teşekkür ederiz. Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
BEŞİKTAŞ'TA 5 KUPA KAZANDI
İki farklı dönemde Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımla çıktığı 227 resmi maçta 96 gol atıp 30 da asist yaptı.
33 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
BONSERVİS REKORU KIRDI!
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Cenk Tosun, Türkiye'den Avrupa'ya en yüksek bonservis ücretiyle transfer olan oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor.
Milli futbolcu, 2017-2018 sezonunun devre arasında 22.5 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın yolunu tutmuştu.