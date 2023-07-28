Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korkaklar zafer anıtı dikemez" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Savunma sanayiindeki çalışmalarla ilgili, "Dünyada hiçbir ülkenin karşılaşmadığı engellerle karşılaştık ancak yolumuzdan asla dönmedik. Her zaman şu inançta olduk; korkaklar zafer anıtı dikemez" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışa bağımlılığın yüzde 20'lere indiğini, ihracatta 2023 yılı için 6 milyar doların hedeflendiğini kaydetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde İDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Fuarımızın açılış törenine video mesaj marifetiyle teşrif etmiştim kapanış törenine bizzat katılmak istedim. Fuara katılan firmalara ve fuarda gerçekleştirilen etkinliklere destek veren tüm kamu ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. 189 heyeti temsilen 741 heyet üyesi iştirak etti fuara. 689’u yerli 772’si yabancı firma yer aldı. İDEF 23 sektöre damgasını vurmayı başardı.

Yabancı heyetler ve Türk firmalar arasında 5 bin iş görüşmesi gerçekleştirildi. 4 gün boyunca 120 tanıtım programı düzenlendi.

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IDEF 23’teki başarımızı Türkiye’nin gurur hanesine yazdık. Bugünden itibaren daha büyük hedeflere yelken açtık. Önümüzde çok iyi değerlendirmemiz gereken 2 senemiz bulunuyor. Belli bir aşamaya getirdiğimiz projelere hız vereceğiz.

İleri teknolojiyle donatılmış yeni ürünlerle tüm dünyanın karşısına çıkacağız. Buradaki tüm firmalarımızın adeta bir akıncı ruhuyla işine ve projesine dört elle sarılmasını bekliyoruz.

Bunları söylerken kesinlikle hamaset yapmıyoruz. Son 21 yılda başardıklarımıza bakarak konuşuyoruz. Türkiye’yi son 21 yılda takip edenler, özellikle savunma sanayii alanında Türkiye’nin yazdığı başarı hikayesinin en yakın şahididir.

"HER ZAMAN ŞU İNANÇTA OLDUK; KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ"

Dünyada hiçbir ülkenin karşılaşmadığı engellerle karşılaştık ancak yolumuzdan asla dönmedik. Her zaman şu inançta olduk; korkaklar zafer anıtı dikemez.

21 sene önce hayali dahi kurulamayan nice başarıya, zafere, fuarda bugün tanıtılan ürüne imza attık. Savunma sanayisinde yüzde 80 oranında bir ülke devraldık. Askerinin polisinin kullandığı silahları dahi ithal eden bir Türkiye vardı. Gün oldu, terörle mücadele için istediğimiz bir İHA’yı bile vermediler. Tabancayı bile bize vermediler. Bize tabanca vermeyenlere biz şimdi kendi Canik tabancalarımızı veriyoruz. Savunma sanayinde attığımız kararlı ve cesur adımlarla bize ve ülkemize yakışmayan bu tabloyu tersine çevirdik. Dışa bağımlılığımızı yüzde 20’lere kadar düşürdük.

İHA ve SİHA teknolojisinde geldiğimiz konum zaten biliniyor. Akıncı ve Aksungur ile bir üst lige taşıdık. Kızılelma ile bu alanda çığır açacağız. Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden de bir tanesiyiz. Yalnızca gemileri yapmakla kalmıyoruz, içerisindeki silah sisteminden radar sistemlerine kadar birçok geliştirmeyi de kendimiz yapıyoruz. Milli Teknoloji hamlesiyle savunma sanayisine yatırım yapmayı cazip hale getirdik. 2002 yılında sadece 57 firmamız savunma sanayinde faaliyet gösterirken bugün bu sayı 2 bin 500 oldu. Nereden nereye...

"SENE SONUNDA 6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFLİYORUZ"

Ciro rakamımız 12 milyar doları aştı. AR-GE harcamamız 49 milyon dolardan 2 milyar dolara yükseldi. İhracatımız geçen sene 4,5 milyar dolarla rekor kırdı. Yetmez, daha da artacak. Sene sonunda inşallah 6 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz.

Bunları deprem felaketine rağmen elde ettik. 2 kritik seçim yaşadığımız halde hedeflerimizden bir an olsun kopmadık. Devlet millet el ele vererek yaralarımızı sararken, diğer taraftan rekor katılım oranlarıyla seçimlerimizi gerçekleştirdik.

3 ay önce hangardan çıkarttığımız Kaan’ı inşallah yıl sonunda havada da göreceğiz.

Hürjet’in de 2025 yılında envantere girmesini hedefliyoruz. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Bizim bu gelişimimiz diğer ülkelerin de dikkatini çekiyor. Silah teknolojilerini ellerinde tutan kimi güçlerin ülkemize dair bazı hazımsızlıkların arka planında bu hakikat var. Bu güçlerin kendi güdümlerinde hareket eden muhalefet partilerinin bu projelerimize çamur atmasının da sebebi budur.

Güvenlik gibi hayati bir meselenin ülkeler arasında bir tehdit veya baskı unsuru olarak kullanılması doğru değildir. Bu anlayışla savunma sanayi alanındaki yetenek ve kabiliyetlerimizi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken aynı zamanda tüm dostlarımızın yanında olacağız. Hedefimizi ihracatın artmasının yanı sıra savunma sanayii ekosistemimizin güçlendirilmesi olarak belirledik. Yerli imkanlardan azami ölçüde faydalanılmasını sağlayacağız.

Yurtdışında ortak üretim, geliştirme, teknoloji transferini içeren birlikte başarma yaklaşımını hayata geçireceğiz. Çok erken yaşlardan itibaren evlatlarımızı savunma sanayisi ile tanıştırarak TEKNOFEST gençliğinin yetişmesini sağlayacağız. Fuarda ürünlerini sergileyen tüm firmalarımıza tekrar teşekkür ediyorum.