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        Haberler İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Ercan Havalimanı yeni terminalinin açılış törenine katıldı

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 14:13
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havalimanı yeni terminali ve pisti için gerçekleştiren açılış törenine katıldı.

        "10 MİLYON YOLCUYA HİZMET VEREBİLECEK"

        Barış harekatının 49. yılını bu açılış vesileyle tebrik ederek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2016 yılında inşasına başlanan yeni imkan ve kabiliyetlerle donatılan terminal binası ve çift pistiyle geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşmuştur. 3100 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağına uygun hale getirilmiştir. 20 bin m2’lik terminal binası 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek şekilde yeni terminal 6 kat büyütülmüştür. Turizme doğrudan katkısının yanı sıra, daha fazla yatırım, daha fazla gelir, daha fazla istihdam anlamına gelmektedir. Burası Kıbrıs Ada’sının en fazla yolcu kapasitesine sahip havalimanı olmuştur" ifadelerini kullandı.

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        "KISITLAMALAR KALDIRILMALI"

        KKTC'ye uygulanan kısıtlamaların siyasi olduğunun da altını çizen Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik hukuki temelden yoksun tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nızı gönülden kutluyorum ve havalimanına adını veren Şehit Binbaşımız Fehmi Ercan başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

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