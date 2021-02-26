ABD'de dün 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 1.6'yı aşmasıyla düşen risk iştahının etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Bugün Güney Afrika Randı dolar karşısında yüzde 3.1, Brezilya Reali yüzde 1.9, Meksika Pezosu ise yüzde 2.4 değer kaybetti. Türk Lirası'ndaki kayıp ise TSİ 17.10 itibarıyla yüzde 1.2 oldu. Dün yüzde 3.6 ile TL dolar karşısında en hızlı gerileyen gelişmekte olan ülke para birimi olmuştu.

Bugün dolar karşısında en sert düşüşü Meksika Pezosu yaşadı:

Para birimi Değişim (%) Güney Afrika Randı -3.1 Meksika Pezosu -2.4 Brezilya Reali -1.9 Türk Lirası -1.2



17.10 itibarıyla dolar/TL 7.43 civarında seyrediyor ancak gün içinde kısa süreli olarak iki kez 7.48 seviyesi test edildi. Dün 7.16'dan 7.35'e fırlayan dolar/TL sabah 8.45 civarında 7.47'yi çok kısa bir süreliğine açtıktan sonra yönünü aşağı çevirdi.

2 AYIN ZİRVESİ

Ardından saat 11.57'de 7.31'in altını gördü ve yeniden yükselişe geçti. 16.30'da bu kez 7.48'i aşan dolar/TL'de ardından yeniden hızlı bir düşüş yaşandı.

Dolar/TL son olarak 7.48 seviyesini 25 Aralık'ta görmüştü.

ABD TAHVİL FAİZİ YÜZDE 1.61'E YÜKSELDİ

Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki bu hareketler ABD 10 yıllık hazine tahvilinin faizinin yüzde 1.61 ile son 1 yılın zirvesine ulaşması sebebiyle yaşandı. Analistler şu anda satın alacak olumlu bir hikaye olmaması ve sabit getirilerdeki bu artış sebebiyle yatırımcıların risk iştahının azaldığını vurguladı.

BORSALARDA DA DÜŞÜŞ VAR

Düşen risk iştahının etkileri küresel borsalarda da hissediliyor. Avrupa hisseleri için gösterge olarak kabul edilen Euronext 100 endeksi bugün şu ana kadar yüzde 1.63 düştü. Alman DAX endeksinde düşüş yüzde 0.5'i aşarken, Londra'da FTSE 100 endeksi yüzde 1.5 geriledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 2.5 düşse de öğleden sonra kayıplarının bir kısmını telafi etti. Saat 17.20 itibarıyla günlük düşüş yüzde 0.75 oldu.