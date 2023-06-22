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Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko ile yıllık 4.2 milyon euro karşılığında 2 yıllık bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023

Edin Dzeko, geçen sezon Inter'de 113 milyon euro'luk Romelu Lukaku'yu yedek bırakıp 52 resmi maçta oynadı ve 14 gol atıp 5 asist yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada,"Profesyonel futbolcu Edin Dzeko ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 avro ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.